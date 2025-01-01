ООН: В Україні за три місяці війни загинуло 574 цивільних

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З вересня по листопад 2024 року внаслідок російських атак зафіксовано 574 загиблих і 3 082 поранених серед цивільного населення в Україні, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звіт Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

За даними місії, у вересні кількість цивільних жертв досягла найвищого рівня з липня 2022 року. Це пов’язано із посиленням російських атак на Донеччині та застосуванням керованих авіаційних бомб і ударних дронів.

93% жертв ООН зафіксувало на території, підконтрольній уряду України, зокрема, в Донецькій, Харківській і Херсонській областях, де інтенсивність бойових дій залишається найвищою".