Курс валют НБУ на 1 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 1 січня 2025 року
Курс долара порівняно з 31 грудня знизився на 1 коп до 42.0295 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 43.6855 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 27 коп. до 52.6777 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився на 13 коп. до 46.4081 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 8 коп. до 10.2180 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|42.029 500
|EUR
|Євро
|43.685 500
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.677 700
|CHF
|Швейцарський франк
|46.408 100
|PLN
|Польський злотий
|10,218 000
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.