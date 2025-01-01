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Курс валют НБУ на 1 січня

Курс валют НБУ на 1 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 1 січня 2025 року

Курс долара порівняно з 31 грудня знизився на 1 коп до 42.0295 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 43.6855 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 27 коп. до 52.6777 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 13 коп. до 46.4081 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 8 коп. до 10.2180 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 42.029 500--0.0095
EUR Євро 43.685 500--0.2411
GBP Фунт стерлінгів 52.677 700--0.2683
CHF Швейцарський франк 46.408 100--0.1338
PLN Польський злотий 10,218 000--0.0786

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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