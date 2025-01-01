Курс валют НБУ на 1 січня

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Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 1 січня 2025 року

Курс долара порівняно з 31 грудня знизився на 1 коп до 42.0295 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 43.6855 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 27 коп. до 52.6777 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 13 коп. до 46.4081 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 8 коп. до 10.2180 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 42.029 500 EUR Євро 43.685 500 GBP Фунт стерлінгів 52.677 700 CHF Швейцарський франк 46.408 100 PLN Польський злотий 10,218 000

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.