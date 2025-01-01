У Києві уламки безпілотника впали на будинок: загинула жінка

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1 січня вранці в Києві уламки ворожого дрона впали на житловий будинок у Печерському районі, частково зруйнувавши два верхні поверхи та спричинивши пожежу. У Святошинському районі горить нежитлова будівля, пошкоджена трамвайна колія. Одна людина загинула, четверо – постраждали, повідомляє Українська правда.

У повідомленні КМВА зазначається, що внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил РФ по Києву зафіксоване падіння уламків в Печерському районі міста. За попередньою інформацією, рештки впали на нежитлову забудову.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Печерському районі є загоряння на даху та в одній з квартир житлового будинку. До медиків наразі звернулася одна людина.

Крім того, за його словами, є інформація про падіння уламків на ще одну нежитлову будівлю в Печерському районі.

У КМВА уточнили, що через падіння уламків у Печерському районі сталася пожежа на покрівлі нежитлової будівлі. Також частково зруйновано мансардний поверх п’ятиповерхового житлового будинку, що спричинило загоряння на площі 20 кв. м.

Згодом мер Києва повідомив, що у житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи. Всі служби працюють на місці. Медики госпіталізували постраждалого.

У ДСНС зазначають, що зруйновані з 6 по 4-й поверхи житлової шестиповерхівки, загорілися помешкання на 4 та 5-му поверхах, людей евакуюють.

Також Кличко повідомив про пожежу в нежитловій будівлі в Святошинському районі:

"Внаслідок падіння уламків вибиті вікна в житловому будинку в Святошинському районі, поруч з гаражами, де сталася пожежа. Також частково пошкоджена трамвайна колія".

О 8:25 мер столиці написав вже трьох постраждалих у Печерському районі, двох із них госпіталізували.

Близько 9 години Кличко повідомив про чотирьох постраждалих внаслідок ворожої атаки ворога на столицю. Двох із них госпіталізували. Двом медики надали допомогу на місці. Більшість із постраждалих - з Печерського району.

Через кілька хвилин мер столиці написав, що кількість постраждалих зросла до 6. Чотирьом медики надали допомогу на місці. Серед них вагітна жінка.

Оновлено. У КМВА повідомили﻿, що під завалами будинку у Печерському районі виявили тіло жінки. Ще четверо людей постраждали.

"В житловому будинку, в Печерському р-ні, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських БпЛА, під час проведення робіт з розбору завалів виявлено загиблу жінку. Рятувальна операція триває" , – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 31 грудня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками з південного та північного напрямків.

У столиці та низці областей України оголошували повітряну тривогу через наближення ворожих ударних дронів із північного сходу, на Київщині працювала ППО.

Повітряні сили повідомили﻿, що ППО збила 63 безпілотників, ще понад 40 було локаційно втрачено.