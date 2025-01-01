У Києві уламки безпілотника впали на будинок: загинула жінка
1 січня вранці в Києві уламки ворожого дрона впали на житловий будинок у Печерському районі, частково зруйнувавши два верхні поверхи та спричинивши пожежу. У Святошинському районі горить нежитлова будівля, пошкоджена трамвайна колія. Одна людина загинула, четверо – постраждали, повідомляє Українська правда.
У повідомленні КМВА зазначається, що внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил РФ по Києву зафіксоване падіння уламків в Печерському районі міста. За попередньою інформацією, рештки впали на нежитлову забудову.
Пізніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Печерському районі є загоряння на даху та в одній з квартир житлового будинку. До медиків наразі звернулася одна людина.
Крім того, за його словами, є інформація про падіння уламків на ще одну нежитлову будівлю в Печерському районі.
У КМВА уточнили, що через падіння уламків у Печерському районі сталася пожежа на покрівлі нежитлової будівлі. Також частково зруйновано мансардний поверх п’ятиповерхового житлового будинку, що спричинило загоряння на площі 20 кв. м.
Згодом мер Києва повідомив, що у житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи. Всі служби працюють на місці. Медики госпіталізували постраждалого.
У ДСНС зазначають, що зруйновані з 6 по 4-й поверхи житлової шестиповерхівки, загорілися помешкання на 4 та 5-му поверхах, людей евакуюють.
Також Кличко повідомив про пожежу в нежитловій будівлі в Святошинському районі:
"Внаслідок падіння уламків вибиті вікна в житловому будинку в Святошинському районі, поруч з гаражами, де сталася пожежа. Також частково пошкоджена трамвайна колія".
О 8:25 мер столиці написав вже трьох постраждалих у Печерському районі, двох із них госпіталізували.
Близько 9 години Кличко повідомив про чотирьох постраждалих внаслідок ворожої атаки ворога на столицю. Двох із них госпіталізували. Двом медики надали допомогу на місці. Більшість із постраждалих - з Печерського району.
Через кілька хвилин мер столиці написав, що кількість постраждалих зросла до 6. Чотирьом медики надали допомогу на місці. Серед них вагітна жінка.
Оновлено. У КМВА повідомили, що під завалами будинку у Печерському районі виявили тіло жінки. Ще четверо людей постраждали.
"В житловому будинку, в Печерському р-ні, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських БпЛА, під час проведення робіт з розбору завалів виявлено загиблу жінку. Рятувальна операція триває", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 31 грудня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками з південного та північного напрямків.
У столиці та низці областей України оголошували повітряну тривогу через наближення ворожих ударних дронів із північного сходу, на Київщині працювала ППО.
Повітряні сили повідомили, що ППО збила 63 безпілотників, ще понад 40 було локаційно втрачено.