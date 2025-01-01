Україна зупинила транзит російського газу

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Сьогодні, 1 січня, закінчилась дія п'ятирічної угоди на транзит російського газу між Україною і Росією, транспортування газу від точки входу "Суджа" на східному кордоні до західних та південних точок виходу припинено, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.

"Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. Росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна" , – прокоментував припинення транзиту міністр Герман Галущенко.

У свою чергу, Газпром стверджує, що Україна "неодноразово і явно" відмовлялась продовжувати угоди на транзит. Внаслідок цього, йдеться в повідомленні російської компанії, вона втратила технічну та юридичну можливість подавати газ через територію України.

Відтепер для Газпрому для експорту газу до ЄС залишився лише Турецький потік. Українська ГТС вперше починає працювати в умовах нульового транзиту.

Нагадаємо, 27 грудня минулого року прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина може припинити постачання Україні електроенергії, якщо наша країна не продовжить транзит російського газу з 1 січня 2025 року.