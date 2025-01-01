Голова НБУ розповів, чого очікувати від курсу долара у 2025 році

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Національний банк України у 2025 році забезпечить "стійкість" валютного ринку. Курс долара "не злетить у космос", повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю.

Пишний нагадав, що НБУ ніколи не дає прогнозів щодо валютного курсу, та вчергове зазначив, що курс, "визначений державним бюджетом, не є для Національного банку цілю і ніколи не був".

"Стійкість валютного ринку - ось це наша мета. Повернення в режим функціонування валютного ринку максимально ринкових механізмів попитую і пропозиції - це також наша мета" , - сказав він.

Пишний розповів, що в момент повномасштабного НБУ змушений був відмовитися від плаваючого курсу і інфляційного таргетування.

"Але в жовтні 2023 року ми відмовилися від фіксованого курсу і перейшли в режим керованої гнучкості" , - додав він.

"Так, ми розуміємо що на ринку присутній суттєвий структурний дефіцит. І ми його покриваємо згладжуючи надмірні коливання. Але перехід до керованої гнучкості дозволив Національному банку вернути поступово в режим функціонування валютного ринку вплив таких речей як попит і пропозиція" , - сказав голова НБУ.

За його словами, саме фактичний стан української економіки, ті відновлювальні процеси, які ми крок за кроком стимулюємо, визначають насправді те, яким є курс.

"Тому для нас було важливо щоби курс почав виконувати функцію поглинача шоків, а не генератора, і це наразі відбувається, забезпечити стійкість валютного ринку, і це також відбувається, і повернути на ринок попит і пропозицію, як фактори, які визначають кон'юнктуру і відповідну курсову динаміку", - додав він.

Національний банк залишається на ринку і здійснює відповідні валютні інтервенції, покриваючи структурний дефіцит, який виникає саме в приватному секторі, "не дозволяючи гривні полетіти в космос", повідомив він.

"Якщо зводити оці всі складні матерії до якогось одного речення, я можу сказати: "Не чекайте від нас, що гривня полетить у космос" , - сказав голова НБУ.

За його словами, важливою компонентою валютної стійкості є той факт, що золотовалютні резерви на кінець 2024 року будуть більше 43 млрд доларів, на кінець 2025 року рівні 41 млрд доларів.

"Ми маємо суттєво меншу невизначеність в джерелах і в форматах, за якими Україна отримуватиме міжнародну допомогу від партнерів у наступному році. Всі ці компоненти дають нам підстави говорити про те, що у нас є достатньо наразі факторів, які дозволять нам бути ефективними для того, щоб валютний ринок залишався стійким" , - додав він.

Курс в бюджеті

У бюджет на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45,0 грн/долар. У червні Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Уряд очікує зростання середнього курсу долара :

2025 року до 45,0 гривень (45,6 на грудень),

2026 року до 46,5 гривень (45,9 на грудень),

2027 року до 46,4 гривні (46,2 на грудень).

Проте цифри бюджету не є ані прогнозом, ані орієнтиром для НБУ, який відповідає Україні за валютно-курсову політику.

За 2024 рік офіційний курс долара зріс на 10,7% до 42,03 грн/долар - тобто до рівня, який визначений у державному бюджеті. Це унікальний випадок для України. Зазвичай ці курси суттєво відрізняються.