За які медичні послуги доведеться платити з 1 січня: перелік

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З початку 2025 року державні та комунальні заклади охорони здоров’я в Україні розпочнуть надавати деякі медичні послуги за оплату. Це нововведення є частиною реформи, спрямованої на підвищення прозорості фінансування медичної системи та боротьбу з неформальними платежами. Рішення про запровадження платних послуг ухвалив Кабінет Міністрів улітку 2024 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

За які медичні послуги доведеться платити з 1 січня

Згідно з інформацією МОЗ, платними будуть медичні послуги, які не покриваються Програмою медичних гарантій. Зокрема:

звернення без направлення лікаря, якщо воно є обов’язковим

послуги за договорами з юридичними особами

медичні послуги у закладах сектору безпеки та оборони або Державного управління справами для пацієнтів, які не належать до їхнього контингенту

Також платними будуть додаткові сервіси:

надання медичної допомоги вдома за бажанням пацієнта (якщо це не продиктовано його станом)

вибір конкретного лікаря для планової спеціалізованої допомоги

перебування у палатах із підвищеним рівнем комфорту за запитом пацієнта

Як отримати безоплатну медичну допомогу

Програма медичних гарантій продовжує забезпечувати безоплатний доступ до основних медичних послуг. Для їх отримання, у більшості випадків, необхідне направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Виняток становлять такі категорії:

первинна та екстрена медична допомога

звернення до акушера-гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога, педіатра, фтизіатра або лікаря, у якого пацієнт перебуває під наглядом через хронічне захворювання

МОЗ наголошує, що усі платні послуги мають бути чітко визначені та доступні для ознайомлення на офіційних сайтах медичних закладів і інформаційних стендах у лікарнях.

Оплата за платні послуги здійснюватиметься виключно безготівковим способом. Надання платної допомоги буде оформлене офіційними документами та обов’язково внесене до електронної системи охорони здоров’я.

Раніше повiдомлялось, що МОЗ запровадило нову систему оцінювання функціонального стану осіб, яка замінить МСЕК. Нові експертні команди працюватимуть у 286 лікарнях по всій країні, що забезпечить доступність послуг для громадян. Для роботи створено 1348 команд, у складі яких понад 4300 лікарів із спеціалізаціями: хірургічною, травматологічною, кардіоневрологічною та психіатричною. Це втричі більше, ніж у попередній системі.

Також ми писали, що в Україні почав функціонувати Єдиний вебпортал вакансій у галузі охорони здоров’я. Новий онлайн-ресурс дозволяє медикам, фармацевтам та іншим фахівцям у сфері швидко і зручно знаходити роботу.