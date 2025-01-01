У новорічну ніч росіяни запустили по Україні 111 безпілотників: як відпрацювала ППО

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У ніч на 1 січня російські війська атакували Україну ударними та імітаційними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 63 безпілотники, ще 46 – локаційно втрачено. Також два дрони полетіли у Росію та Білорусь.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом РФ застосувала для ударів 111 "Шахедів" та безпілотників-імітаторів з напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та з окупованого Криму.

"Станом на 09.30 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях. Через активну протидію Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), ще два полетіли у Росію та Білорусь" , – йдеться у повідомленні.

﻿Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.