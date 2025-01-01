В окупованому Придністров'ї відключили опалення і гарячу воду

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

У Придністров'ї, окупованому Росією регіоні Молдови, відключили опалення та гарячу воду. Це сталося після припинення транзиту територією України та відмови Москви постачати газ за іншими маршрутами, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "Тирастеплоенерго".

"У зв'язку з тимчасовим припиненням постачання газу на теплогенеруючі об'єкти підприємства, з 1 січня 2025 року з 7.00 години ранку припиняється подача теплової енергії на цілі опалення та гарячого водопостачання населенню, бюджетним установам та організаціям усіх форм власності, окрім лікувальних закладів зі стаціонарним перебуванням" , - ідеться в повідомленні.

Мешканцям настійно рекомендовано тепло одягатися, збирати членів сім'ї в одній кімнаті, вішати ковдри або щільні штори на вікна та балконні двері, а також використовувати електричні обігрівачі.

"Заборонено використовувати газові або електричні плити для опалення квартири", - заявили в компанії.

Кінець поставок із Москви

Придністров'я отримувало російський газ через Україну, але цей маршрут поставок було закрито 1 січня у зв'язку із закінченням терміну дії транзитної угоди.

Технічно можливості постачати в Придністров'я газ, що закуповується в Європі, є. Але він буде дорожчим.

"Найбільша проблема полягає в забезпеченні оплати за газ у Придністровському регіоні, оскільки населення там звикло до дуже низьких тарифів, які навіть близько не покривають реальну вартість газу" , - зазначили в Міненерго Молдови.

Проблеми можуть виникнути у Молдови, яка напевно зіткнеться з нестачею електроенергії. Поки що на Молдавській ГРЕС у Придністров'ї, для якої і йшов російський газ, запаслися вугіллям і мазутом. Кишинів зробив запаси газу на кілька місяців і сподівається на допомогу Румунії з поставками електроенергії, якщо МолдГРЕС не зможе покрити потреби країни.

Придністров'я, - регіон Молдови, який був окупований Росією за підсумками війни 1992 року. У Придністров'ї залишаються російські війська.