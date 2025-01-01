У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

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За останню добу з 31 грудня на 1 січня, російські загарбники втратили на війні 1250 солдатів, 13 бойових броньованих машин і 4 артилерійські системи, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.25 орієнтовно склали: