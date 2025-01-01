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У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: wikimedia.org

За останню добу з 31 грудня на 1 січня, російські загарбники втратили на війні 1250 солдатів, 13 бойових броньованих машин і 4 артилерійські системи, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 790 800 (+1250) осіб ліквідовано;
  • танків - 9672 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 043 (+13) од.;
  • артилерійських систем - 21 532 (+4) од.;
  • РСЗВ - 1256 од.;
  • засоби ППО - 1032 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 330 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21 131 (+50) од.;
  • крилатих ракет - 3003 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 32 675 (+49) од.;
  • спеціальної техніки - 3672 (+1) од.

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