Польща почала головувати у Раді ЄС, замінивши Угорщину

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Польща розпочинає піврічне головування у Раді Європейського Союзу, перейнявши цю роль від Угорщини, повідомляє Європейська правда.

З 1 січня 2025 року Польща за ротаційним принципом перебрала на себе головування у Раді ЄС, що триватиме до 1 липня. Польща змінила у цій ролі Угорщину – заходи головування якої частково бойкотували на знак протесту проти дій угорського прем’єра Віктора Орбана у зовнішній політиці, які радикально розходяться із загальною лінією ЄС.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Варшава розраховує використати період польського головування для зміцнення своїх позицій як однієї з п'яти найважливіших країн ЄС.

Серед цілей він назвав використання інструментів підтримки ЄС для розбудови оборонної інфраструктури, такої як "Східний щит", повне використання заморожених російських активів.

Також він оголосив, що Польща забезпечить "темп і якість" розширення ЄС на схід і південь, як в частині України, так і в частині Молдови та Західних Балкан.

Україна має значні очікування від головування Польщі, та, після неї, Данії. Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що головування Польщі та Данії у 2025 році повинні стати історичними для України.