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Зеленський: РФ навіть у новорічну ніч хвилювало те, як зробити Україні боляче

Зеленський: РФ навіть у новорічну ніч хвилювало те, як зробити Україні боляче
Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську дронову атаку на Україну в ніч з 31 грудня на 1 січня, повідомляє Українська правда.

"Росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні. Сто одинадцять ударних дронів проти наших міст. Більша частина не досягла своїх цілей завдяки нашим засобам ППО, нашим мобільним вогневим групам і системам РЕБ. Але, на жаль, на цей час відомо про одну загиблу людину. Мої співчуття рідним і близьким. Також є постраждалі та руйнування. Усі служби задіяні", – йдеться у повідомленні.

Глава держави висловив вдячність усім, хто, незалежно від обставин, щоночі та кожного дня на службі, на роботі, захищає Україну та українців: армія, рятувальники, екстрені служби, медики.

Нагадаємо, 1 січня вранці в Києві уламки ворожого дрона впали на житловий будинок у Печерському районі, частково зруйнувавши два верхні поверхи та спричинивши пожежу. Під завалами будинку рятувальники знайшли тіло жінки, ще 7 людей постраждали.

За даними Повітряних сил, РФ атакувала 111 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів. Українська ППО знищила 63 дрони, ще 46 не досягли своїх цілей.

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