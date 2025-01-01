У Польщі привітали припинення транзиту російського газу до Європи

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський привітав припинення Україною транзиту російського газу, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у X (Twitter).

Сікорський заявив, що очільник Кремля Владімір Путін "витратив мільярди" на будівництво "Північного потоку", аби "обійти Україну і шантажувати Східну Європу загрозою припинення поставок газу".

"Сьогодні Україна перекрила йому можливість експортувати газ напряму до ЄС. Ще одна перемога після розширення НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції", – наголосив очільник польського зовнішньополітичного відомства.

Як відомо, Україна з 1 січня припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС та невизнане Придністров’я.

Газове питання протягом останнього тижня стало темою гострих заяв з боку словацького прем’єра Роберта Фіцо, який до останнього розраховував на те, що Україна все ж продовжить угоду, або погодиться на ідею з транзитом азербайджанського газу – що означало би, що Азербайджан докуповуватиме для себе необхідні обсяги у Росії.

Зокрема Фіцо пригрозив відплатити Україні припиненням імпорту електроенергії, що важливо для України в умовах постійних обстрілів Росією об’єктів енергосистеми. В українському уряді вважають, що Братислава не піде на цей крок, оскільки він буде "абсолютно суперечити" правилам ЄС.

Водночас уряді Словаччини запевнили, що країна добре готова до припинення постачання російського газу, який отримувала транзитом через Україну.