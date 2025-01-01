Тихановська подякувала Зеленському за згадку про Білорусь у новорічному привітанні
Лідерка демократичної опозиції Білорусі Світлана Тихановська та її команда публічно звернули увагу на згадки про майбутнє Білорусі, що пролунали у новорічній промові президента України Володимира Зеленського, повідомляє Європейська правда.
Після опівночі Світлана Тихановська запостила у twitter фрагмент промови Зеленського, на якому український президент каже: "Я впевнений, прийде день, коли всі ми скажемо: "Жыве Беларусь!". Ці слова пролунали у промові президента після того, як він наголосив на потребі "підтримувати всі народи, які відстоюють свободу", згадавши білоруський народ разом із молдовським і грузинським.
"Дякую, за ваш потужний заклик підтримати білорусів, які захищають свободу. Наша боротьба за гідність і демократію об'єднує нас. Разом ми доводимо, що жоден диктатор не може зламати дух тих, хто вірить у свободу", – прокоментувала промову українського президента Світлана Тихановська.
До подяк на адресу українського президента за цю згадку приєднався ключовий політичний радник Тихановської Франак Вячорка.
"Його слова підтримки Білорусі і процитоване наше національне гасло "Жыве Беларусь!", нагадали нам, як виглядають справжня свобода і солідарність", – додав він.