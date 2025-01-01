У Часовому Яру та Торецьку окупанти зруйнували деякі українські позиції – ЗСУ

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Російські війська атакували позиції Сил оборони у Часовому Яру та Торецьку Донецької області. Внаслідок боїв деякі позиції були зруйновані. Про це повідомляє Оперативно-стратегічне угруповування військ "Хортиця", пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Як зазначається, під покровом туману та із застосуванням димових гранат противник атакував позиції Сил оборони України в Часовому Яру та Торецьку - на Краматорському та Торецькому напрямках.

"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані" , - повідомили Сили оборони.

Військові зазначили, що минулої доби основні атакувальні зусилля противника були зосереджені на Покровському напрямку. Окупанти намагалися вклинитися в оборону ЗСУ.

Також тривають інтенсивні бойові дії на Лиманському напрямку, атаки відбили.

"Найбільшу активність на Курахівському напрямку штурмові групи противника проявляли в районах Петропавлівки, Дачного, Українки, Шевченка та в міській забудові Курахового. Окупанти продовжують накопичувати сили для подальших атак" , - йдеться в повідомленні.

ОСУВ "Хортиця" додає, що на Времівському напрямку українські воїни проводять заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника.