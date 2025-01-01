В уряді Австрії позитивно оцінили зупинку транзиту газу з РФ

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На тлі зупинки постачання російського газу територією України міністерка з питань клімату та енергетики Австрії Леонор Гевесслер заявила, що її країна більше не залежить від російського газу – "і це добре", повідомляє Європейська правда.

Транзит газу з Росії через територію України було припинено у зв'язку із закінченням терміну дії транзитного контракту у ніч на 1 січня 2025 року.

У австрійському Міненерго зазначили, що про цей крок було оголошено кілька разів заздалегідь. Тому для того, щоб забезпечити безперебійне та необмежене постачання газу в будь-який час, учасники ринку звернулися до альтернативних джерел. Це дозволило компенсувати обмеження поставок та гарантувати газопостачання.

"Україна заздалегідь дала зрозуміти, що не буде продовжувати транзитний контракт з агресором Росією. Ми виконали своє домашнє завдання і були добре підготовлені до такого сценарію" , – заявила міністерка Гевесслер.

"Вітчизняні енергетичні компанії шукали інших, неросійських постачальників газу. Компанія OMV також припинила свою багаторічну співпрацю з російським "Газпромом". Австрія більше не залежить від російського газу – і це добре" , – додала Гевесслер.

В уряді Словаччини, зі свого боку, запевнили, що країна добре готова до припинення постачання російського газу, який отримувала транзитом через Україну.

Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у своїй новорічній промові заявив, що припинення транзиту російського газу через Україну матиме серйозні наслідки для членів Європейського Союзу, але не для Росії.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 1 січня привітав припинення Україною транзиту російського газу.