Удар по Києву безпілотниками: кількість загиблих зросла до двох

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У Києві внаслідок ранкової атаки російських дронів уже двоє загиблих. Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, повідомляє Укрінформ.

"Від самого ранку триває ліквідація наслідків удару по столиці. Особисто був на місцях падіння уламків. На жаль, вже маємо двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким" , - зазначив Ткаченко.

За словами начальника КМВА, рятувальна операція у Печерському та Святошинському районах триває.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки на Київ 1 січня загинула людина, ще семеро людей постраждали.