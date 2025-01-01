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Проросійські хакери атакували сайти кількох французьких міст

Проросійські хакери атакували сайти кількох французьких міст
Фото: Pixabay

У вівторок 31 січня сайти кількох французьких міст були виведені з ладу після того, як їх атакували проросійські хакери, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило агентство AFP.

Інтернет-сайти кількох французьких міст і щонайменше одного департаменту були недоступні у вівторок.

Зокрема, не працювали сайти міст Марсель і Тарб, а також сайт департаменту Верхня Гаронна.

Атаки були здійснені групою хакерів, що називає себе NoName. Група назвала атаки помстою за підтримку Францією України.

У своєму акаунті в Х (Twitter) хакери заявили, що атакували також сайти таких міст, як Нант, Бордо, Пуатьє, По, Нім, Ніцца, Анже, Гавр і Монпельє, а також департаменту Ле-Ланд, Французької Полінезії і Нової Каледонії. Але всі вони продовжували працювати у вівторок.

Мер Ніцци Крістіан Естрозі підтвердив, що веб-сайт міста був атакований.

Мерія Марселя повідомила AFP, що сервери, на яких розміщені веб-сайти міста, зазнали атак, які вимагали від них запровадження "механізмів захисту, що призвели до їхньої недоступності".

Міста По і Анже, а також департамент Ланди заявили, що не помітили жодних інцидентів.

Бенуа Грюнемвальд, експерт з кібербезпеки в ESET, сказав, що метою, схоже, є пропаганда шляхом "створення враження клімату цифрової незахищеності". 

У суботу, 28 грудня, низка сайтів органів влади Італії та аеропортів зазнали кібератаки, відповідальність за яку взяло на себе проросійське хакерське угруповання.

А у британському уряді попереджали, що Росія готова розпочати проти країни "хвилю кібератак" і може "вимкнути для мільйонів людей".

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