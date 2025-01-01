У столиці Грузії тисячі людей зустріли Новий рік на протестах

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

У столиці Грузії у ніч проти 1 січня 2025 року десятки тисяч проєвропейських протестувальників вийшли на мітинг біля будівлі парламенту, повідомляє Європейська правда.

У новорічну ніч десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці грузинської столиці, щоб продовжити висловлювати свій протест. Відтак, протести продовжуються вже 34-й день.

Один з головних і центральних проспектів Тбілісі – проспект Руставелі – був заповнений демонстрантами, які вимагали нових парламентських виборів.

Вони також вимагали звільнення всіх активістів і протестувальників, затриманих під час протестів, що тривають.

Окремий марш був організований біля в'язниці Глдані, де зараз утримуються десятки затриманих під час протестів.

#Tbilisi welcomed the new year with #GeorgiaProtests demanding new elections and the release of political prisoners. pic.twitter.com/bhZ7rcqMOK — Netgazeti (@netgazeti) January 1, 2025

Водночас зазначається, що цей протест відрізнявся від інших – протестувальники розпочали спільний акт демонстрації та святкування.

Було організовано традиційне грузинське застілля, відоме під назвою "Супра", під час якого протестувальники ділилися їжею та напоями, як символ єдності та згуртованості.

Мітингувальники заявляли, що протест у цей день – не просто вияв непокори, а святкуванням їхньої єдності. Вони також пообіцяли, що, оскільки календар переходить на 2025 рік, продовжуватимуть протест, доки всі їхні вимоги не будуть виконані.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі опублікувала фото спільного святкування та заявила, що "самоорганізація досягла нових висот".