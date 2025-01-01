В Україні з 1 січня зросла тривалість страхового стажу для виходу на пенсію

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З 1 січня 2025 року зросла тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком, повідомляє Укрінформ.

Зокрема така норма передбачена у ст. 26 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Відсьогодні, аби вийти на пенсію в 60 років, необхідно набути щонайменше 32 років страхового стажу для чоловіків та жінок.

Якщо особа після досягнення 60-річчя не має достатнього страхового стажу, то має право вийти на пенсію лише у 63 роки, але при наявності стажу від 22 до 31 року.

Водночас при стажі від 15 до 21 років, пенсійні виплати призначать у 65 років, а якщо стаж менший за 15 років, то людина замість пенсії отримає державну соціальну допомогу у тому ж віці.

Крім того, нормою передбачена вікова надбавка до пенсії. Так вже з цього року виплати збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70 (+300 грн), 75 (+456 грн) та 80 років (+570 грн). Однак для отримання надбавки є умова, аби розмір пенсії у людини не перевищував 10 340,35 грн.