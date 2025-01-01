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Маріуполь залишився без опалення у новорічну ніч. Ситуація з опаленням в місті критична, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Центр нацспротиву (ЦНС).

Так, понад 50% тих котелень, які з горем росіянам вдалося таки запустити на тимчасово окупованих територіях Донецької області, вже вийшли з ладу.

"І саме у новорічну ніч більшість мешканців міст області залишилися без тепла. Особливо критична ситуація у тимчасово окупованому Маріуполі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Центрі нацспротиву, причиною ситуації є злочинна діяльність місцевих колаборантів, бо вони не в змозі організувати роботу комунальних підприємств через банальний брак кадрів.

"Адже більшість працівників ЖКГ тимчасово окупованих територій України відправили на так звану "сво", а тим, кому вдалося цього уникнути, місяцями не виплачують зарплатні", - пояснюють у ЦНС.

Ситуація в Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області під час вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Зараз загарбники використовують територію міста та порту у військових цілях.

Для захоплення Маріуполя окупанти використовували тактику голоду та постійні бомбардування. Мирні жителі залишилися без води, газу та електрики протягом кількох днів після облоги, оскільки температура впала нижче 10°C морозу.

Ще в травні 2022 року повідомлялося, що в Маріуполі російські окупанти вбили 25 тисяч осіб. Але реальна цифра жертв РФ у Маріуполі в рази більша.