У США водій вантажівки в'їхав у натовп: багато загиблих та поранених

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У Новому Орлеані, Сполучені Штати Америки (США), автомобіль в'їхав у великий натовп під час святкування Нового року. Десятеро людей загинули, ще 30 отримали поранення, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN.

Як пише ABC News, правоохоронці стверджують, що наїзд на натовп ймовірно був навмисним, але водія наразі не затримано.

Усіх постраждалих було госпіталізовано до п'яти лікарень Нового Орлеану.

Наразі на місці подій працюють рятувальники й представники влади. Інші ж подробиці щодо ситуації поки що невідомі.

"Жахливий акт насильства стався на Бурбон-стріт сьогодні вранці... Я закликаю всіх, хто перебуває поблизу місця події, уникати цього району" , - написав Губернатор Луїзіани Джефф Лендрі у своєму Twitter-акаунті.

Нагадаємо, у середині грудня сімнадцятирічна школярка влаштувала стрілянину у приватній християнській школі міста Медісон, США, внаслідок чого загинули двоє людей.

Також у вересні автомобіль колишнього кандидата у віцепрезиденти Тіма Волза потрапив у ДТП під час поїздки на передвиборчий захід у Мілуокі.