У МЗС України розповіли про очікування від головування Польщі в Раді ЄС

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, чого Україна очікує від головування Польщі в Євросоюзі, яке розпочалось з 1 січня 2025 року, повідомляє Європейська правда.

За його словами, у першому півріччі 2025 року Україна розраховує на польське лідерство, принципову позицію та рішучість.

Сам Сибіга висловив сподівання на зміцнення співпраці зі своїм польським колегою Радославом Сікорським "для просування порядку денного ЄС-Україна".

"Ми очікуємо нових ініціатив щодо посилення військової підтримки України та санкційного тиску на агресора. Ми прагнемо динамічного процесу вступу України до ЄС, включно з відкриттям кластера 1 та інших кластерів в процесі скринінгу" , – зазначив він.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше заявив, що на час головування його країни в Раді ЄС можуть припасти знакові події щодо війни і миру в Україні.

Серед пріоритетів польського головування він виділяв безпеку, енергетику та конкурентоспроможність.