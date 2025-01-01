У грудні Україна залучила рекордну міжнародну фінансову допомогу
У грудні 2024 року Україна залучила 9,2 мільярда доларів у якості міжнародної фінансової допомоги, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Перший заступник голови податкового комітету Верховної ради Ярослав Железняк зазначив, що 9,2 мільярда доларів є рекордними обсягами міжнародної підтримки.
Востаннє міжнародна підтримка перетинала позначку у 9 млрд на місяць у квітні минулого року.
За весь 2024 рік Україна залучила понад 41,7 млрд дол, з яких 12,6 млрд надано у якості грантів, тобто не потребують повернення.
"Європейський Союз, США, Японія, Канада, Велика Британія, МВФ, Світовий банк стали цього року найбільшими донорами нашої держави", – повідомив Шмигаль.