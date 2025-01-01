Маск назвав президента Німеччини "антидемократичним тираном"

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Американський бізнесмен і соратник Дональда Трампа Ілон Маск додав президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра до списку політиків, яких він образив у Європі, повідомляє Європейська правда.

Його пост у соціальній мережі X, раніше відомій як Twitter, став відповіддю на критику Штайнмаєра з боку інфлюенсерки Наомі Зайбт, пов’язаної з ультраправою "Альтернативою для Німеччини".

"Штайнмаєр – антидемократичний тиран! Йому має бути соромно" , – написав Маск у своєму коментарі. ﻿

Коментар Маска стосувався того, що Штайнмаєр виступив проти зовнішнього впливу на німецькі вибори у своїй промові про розпуск Бундестагу.

Нагадаємо, після розпаду тристороннього коаліційного уряду Німеччини в листопаді Маск написав про канцлера Олафа Шольца німецькою мовою, що "Олаф – дурень".

У попередньому дописі Маск передбачив, що Шольц програє майбутні вибори в Німеччині в лютому, неправильно написавши його ім'я.

Маск раніше публічно закликав голосувати за німецьких ультраправих і написав колонку на їхню підтримку в газеті Welt am Sonntag. Редакторка видання Єва Марі Когель звільнилась на знак протесту.

Тим часом прессекретар лідерки "Альтернативи для Німеччини" Аліси Вайдель повідомив, що розробляються конкретні плани щодо онлайн-зустрічі між нею та Ілоном Маском.