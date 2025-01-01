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Терехов назвав кількість загиблих та поранених у Харкові за 2024 рік

Терехов назвав кількість загиблих та поранених у Харкові за 2024 рік
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Внаслідок російських обстрілів протягом 2024 року у Харкові загинули 94 людини, із них троє — діти, повідомляє Ділова столиця.

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram-каналі.

"Торік ворог 318 разів обстрілював місто. Ракетами, дронами, авіабомбами. Ці вибухи будили нас серед ночі, руйнували наші будинки, забирали наші життя. 94 загиблих, серед яких троє — діти. 1108 поранених, серед яких 62 — знову діти", — йдеться в повідомленні.

Крім того, у Харкові протягом минулого року пролунало 2113 сигналів повітряної тривоги, що дорівнюють 3764 годинам. Тобто — 156 діб.

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