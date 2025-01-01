Військові США вдарили по об'єктах хуситів у Ємені

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30 та 31 грудня Сполучені Штати завдали серії ударів по об'єктах хуситів на території Ємену. Про це йдеться у повідомленні Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM), повідомляє Ліга.net.

Удари були завдані по об’єктах хуситів у Сані та прибережних районах на території в Ємені, яку контролює угруповання.

Кораблі та літаки Військово-морських сил США атакували командно-управлінський об'єкт хуситів та об'єкти з виробництва і зберігання сучасної зброї, включно з ракетами та БпЛА.

"Ці об’єкти використовувалися в операціях хуситів, таких як напади на військові кораблі та торгівельні судна ВМС США в південній частині Червоного моря та Аденській затоці" , – йдеться у заяві.

Крім того, американські літаки знищили берегову радіолокаційну станцію та сім крилатих ракет і ударних БпЛА над Червоним морем.

В CENTCOM зазначили, що в обох інцидентах не було поранених серед американського персоналу чи пошкоджень обладнання.

Американські військові додали, що ці удари є частиною зусиль на зниження можливостей підтримуваних Іраном хуситів у спробах загрожувати регіональним партнерам і торговим суднам у регіоні.