Бійці СБУ за останній тиждень вразили понад 170 одиниць техніки ворога

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Воїни СБУ протягом тижня вразили понад 170 одиниць техніки росіян. Втрати техніки зменшують наступальні можливості ворога, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Служба безпеки України в Telegram.

Як зазначається, за минулий тиждень бійці Центру спецоперацій "А" СБУ ударними дронами уразили 174 одиниці військового транспорту росіян.

"А без підвозу боєприпасів та підкріплення наступальні можливості ворога суттєво зменшуються", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили раніше в Генштабі ЗСУ, Росія з початку повномасштабної війни втратила понад 790 тисяч солдатів.

Лише за останню добу українські захисники ліквідували 1250 окупантів, а також знищили десятки одиниць техніки ворога. Серед знищеної техніки танки, ББМ, артилерійські системи, гелікоптери, автотехніка.

Ситуація на фронті

Російські окупаційні війська продовжують наступати на фронті, особливо зосереджуючись на сході України. За минулу добу на лінії фронту зафіксували майже 200 бойових зіткнень.

Найважчими напрямками залишають Покровський, Курахівський, Времівський, Лиманський, Курський, а також Краматорський. Як зазначають Сили оборони, у Часовому Яру та Торецьку точаться бойові дії у межах міста.