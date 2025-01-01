Дуда хоче зміцнити відносини зі США під час головування Польщі в Євросоюзі

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Польський президент Анджей Дуда заявив, що під час головування Польщі в ЄС він очікує кроків, спрямованих на зміцнення відносин зі США. Про це він сказав під час свого новорічного звернення, яке цитує Polsat News, повідомляє Європейська правда.

Дуда зазначив, що безпека Польщі базується на двох стовпах: сильній і сучасній армії та міцності альянсів.

"У березні у Вашингтоні я представив пропозицію про збільшення оборонних витрат усіх країн НАТО до 3% від їхнього ВВП. Я радий, що сьогодні все більше країн приєднуються до моєї ініціативи. Тому що тільки сильний НАТО на чолі зі Сполученими Штатами є гарантом безпеки Польщі і всього нашого регіону" , – сказав польський президент.

За його словами, в Польщі "дуже добре" знають, що не існує безпечної Європи без участі Сполучених Штатів.

"Як у військовому, так і в економічному плані. Саме тому першим пріоритетом польського головування в Європейському Союзі, яке розпочинається 1 січня, є зміцнення співпраці між Союзом і США" , – підкреслив Дуда.

Він зазначив, що протягом свого президентського терміну "послідовно прагнув зміцнювати стратегічні польсько-американські відносини".

"Сьогодні я пишаюся тим, що вони сильніші, ніж будь-коли, але я переконаний, що вони можуть набути ще глибшого виміру в найближчі місяці" , – додав президент Польщі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше заявив, що на час головування його країни в Раді ЄС можуть припасти знакові події щодо війни і миру в Україні.

Серед пріоритетів польського головування він виділяв безпеку, енергетику та конкурентоспроможність.