"Спартанці" знищили Starlink росіян на Запорізькому напрямку
Воїни бригади "Спартан" вдарили по позиціях росіян на Запорізькому напрямку. Було знищено супутниковий зв'язок ворога, повідомляє РБК-Україна.
Відповідне відео воїни бригади опублікували у Telegram.
За даними бригади, під час удару по позиціях ворога було знищено бойовий потенціал росіян як у живій силі, так і в техніці.
Цього разу в поле зору бійців "Спартану" потрапили термінали супутникового зв’язку Starlink росіян.
"Кілька влучних скидів - і несанкціонований високошвидкісний інтернет й, відповідно, зв'язок між підрозділами окупаційної армії, більше не доступний", - підписано відео.
Удар по штабу РФ у Запорізькій області
Нагадаємо, 27 грудня стало відомо, що Сили оборони вдарили по базі російської армії у Запорізькій області.
За даними розвідників, по скупченню російських офіцерів ЗСУ завдали високоточного удару HIMARS одразу після початку польової наради окупантів.