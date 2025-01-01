В Україні змінили екологічні стандарти для ввезення та реєстрації для нових авто

В Україні з початку року митне оформлення та перша реєстрація виготовлених в країні авто дозволяється лише у випадку відповідності нормам екологічного стандарту "Євро-6". Така норма передбачена в законі "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів", повідомляє Укрінформ.

"Митне оформлення з метою вільного обігу та першу державну реєстрацію в Україні транспортних засобів здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня "Євро-6" ... з 1 січня 2025 року - для нових транспортних засобів за кодами товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, крім транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2024 року включно", - йдеться в документі.

Нові норми мають на меті покращити екологічну ситуацію в Україні та підвищити якість автомобілів на дорогах, що сприятиме інтеграції до ЄС, де вже діють подібні стандарти.

Крім того, у 2027 році стандарти посиляться, адже еконорми будуть запроваджені для тракторів, автобусів, вантажних авто та спецавтомобілів.