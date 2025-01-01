Кіберфахівці ГУР атакували ресурси російського "Лукойла" - ЗМІ

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З 30 грудня по 1 січня 2025 року фахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили кібератаку на ресурси нафтової компанії «Лукойл», яка бере участь у забезпеченні російських військ. ﻿З посиланням на співрозмовника у розвідці, повідомляє Укрінформ.

За його словами, унаслідок кібератаки зазнали ураження цифрові ресурси компанії «Лукойл», у зв'язку з чим клієнти компанії не мали можливості здійснити оплату на АЗС через мобільний застосунок.

Також були атаковані цифрові ресурси смарт-терміналів «Евотор», зокрема вебсайт, особистий кабінет користувача, мобільний застосунок і касова платіжна система та єдина система цифрового маркування товарів «Честный знак».

За даними розвідки, DDOS-атака зумовила значні незручності та збитки у сфері торгівлі, оскільки споживачі не змогли придбати товари через збої у роботі платіжних систем у святковий період.