В Україну екстрадували соратницю Шила, яка привласнювала гроші "Укрзалізниці"

З Болгарії в Україну екстрадували одну з учасниць організованої колишнім радником заступника глави Офісу президента та на момент затримання співробітником Служби безпеки України, групи, викритої на заволодінні грошима АТ «Укрзалізниця» при закупівлі силових трансформаторів протягом 2022-2024 років. З посиланням на дані НАБУ, повідомляє Дзеркало тижня.

Як зазначили в Бюро, мова йде про керівницю товариства, яке незаконно перемогло у тендері на постачання АТ «Укрзалізниця» трансформаторів за штучно завищеними цінами. З моменту викриття оборудки у квітні 2024 року підозрювана перебувала у міжнародному розшуку.

Жінку затримали у Болгарії восени 2024 року за сприяння компетентних органів країни. Згодом в поліції задовольнили запит України на екстрадицію.

«Передача підозрюваної співробітникам Національного бюро відбулась на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг – Зосін» Волинської області. Екстрадиція, зокрема, стала можливою завдяки співпраці з компетентними органами Республіки Болгарія та Республіки Польща, а також ефективній взаємодії з Офісом Генерального прокурора» , - зазначили в НАБУ.

Наразі українку арештували з правом застави у розмірі 9,9 млн грн. Також суд задовольнив клопотанням детективів та прокурорів про арешт на 54 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальниці і нерухомого та рухомого майна підозрюваних.

У розслідуванні Лесі Іванової для Bihus.Info йшлося, що Артем Шило за десять років на держслужбі накопичив майна майже на $4 млн. Його також називали близьким до уже колишнього заступника керівника офісу президента України Олега Татарова і тих, хто «стежить за залізницею». Крім того, саме із Шилом пов'язують появу в Україні російського букмекера 1xBet.

У березні 2024 року Артема Шила звільнили із посади начальника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ. За даними ZN.UA, ініціатором відставки був особисто президент Володимир Зеленський. Зокрема, з іменем Шила пов’язують лібералізацію режиму утримання у СІЗО Ігоря Коломойського, а також тиск на бізнес. Перед цим Артему Шилу повідомили про підозру у заволодінні 117 млн грн при закупівлі кабелів АТ «Укрзалізниця».



