Путін сподівається завершити мирні переговори до 9 травня - Sky News

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У Кремлі сподіваються завершити переговори щодо війни в Україні до 9 травня 2025 року. Про це йдеться у матеріалі Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що нещодавно і Україна, і Росія заявили про готовність піти на поступки заради досягнення мирної угоди.

"Президент України Володимир Зеленський заявив Sky News, що готовий поступитися територією, тоді як Володимир Путін сказав, що Росія готова піти на компроміс. Це драматична зміна тону, спричинена обранням Дональда Трампа. Переговори та угода здаються неминучими. Яким би не був результат, Росія представить це як перемогу" , - йдеться в повідомленні.

За даними Sky News, Кремль сподіватиметься завершити переговори до 9 травня, коли відзначається 80-річчя перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною.

"Метою буде подвійне свято" , - пише аналітик видання.

Але на цьому проблеми для Путіна не закінчаться. Оскільки економіка РФ зіткнеться зі стрімкою інфляцією, падінням рубля та низькою продуктивністю.