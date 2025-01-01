Міноборони Нідерландів відреагувало на атаку України безпілотниками

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Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, коментуючи останню атаку РФ безпілотниками, заявив про необхідність безупинно підтримувати Україну проти російської агресії. Про це він написав у X (Twitter), повідомляє Європейська правда.

За словами Брекельманса, Росія розпочала новий рік, запустивши в Україну понад 100 безпілотників.

"Це лише підкріплює добрі наміри на 2025 рік: Безупинно підтримувати Україну проти російської агресії. І в той же час швидко і суттєво зміцнювати наші збройні сили в Європі" , – написав міністр.

1 січня вранці в Києві уламки ворожого дрона впали на житловий будинок у Печерському районі, частково зруйнувавши два верхні поверхи та спричинивши пожежу. Внаслідок російської атаки загинули дві людини.

З вечора 31 грудня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками з південного та північного напрямків.

На атаку РФ відреагував також глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.