Зеленський назвав зупинку транзиту газу однією з найбільших поразок Москви

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на зупинку транзиту російського газу.﻿﻿ З посиланням на Зеленського у соцмережах, повідомляє Українська правда.

"Коли Путіну подарували владу в Росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу – 0. Це одна з найбільших поразок Москви. Перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів – це те, що позбавило Росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку" , - сказав президент.

Глава держави наголосив, що спільне завдання тепер – підтримати Молдову в період енергетичної трансформації.