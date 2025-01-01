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Зеленський назвав зупинку транзиту газу однією з найбільших поразок Москви

Зеленський назвав зупинку транзиту газу однією з найбільших поразок Москви
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відреагував на зупинку транзиту російського газу.﻿﻿ З посиланням на Зеленського у соцмережах, повідомляє Українська правда.

"Коли Путіну подарували владу в Росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу – 0. Це одна з найбільших поразок Москви. Перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів – це те, що позбавило Росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку", - сказав президент.

Глава держави наголосив, що спільне завдання тепер – підтримати Молдову в період енергетичної трансформації.

"Також ми маємо витримати істерику деяких європейських політиків, що віддають перевагу мафіозним схемам із Москвою замість прозорої енергетичної політики. Дуже сподіваємось і на збільшення постачання в Європу американського газу, про що вже говорив президент Трамп. Співпраця й максимум пропозицій від партнерів на ринку дадуть змогу зробити ціни більш комфортними", - зазначив Зеленський.

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