Україна припинила газовий шантаж ЄС Путіним - Сикорський

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Україна заблокувала можливість прямого транзиту газу з Росії до Європи, не дозволяючи Путіну шантажувати Східну Європу.﻿ Про це в мережі X написав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Укрінформ.

«Путін витратив мільярди на будівництво Nord Stream, щоб обійти Україну та шантажувати Східну Європу, погрожуючи припинити постачання газу. Сьогодні Україна позбавила його можливості прямого експорту газу до ЄС» ,- написав Сікорський.

За його словами, це «ще одна перемога після вступу до НАТО Фінляндії та Швеції».

Як повідомлялося, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією.

Київ в установленому порядку поінформував про це міжнародних партнерів.

Єврокомісія підтвердила, що Європа готова до припинення транзиту російського газу територією України із 1 січня 2025 року.