Військовий омбудсмен озвучила свої основні завдання

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Найголовнішим завданням військового омбудсмена буде розгляд та реагування на скарги військовослужбовців. Термін реагування буде обмеженим.﻿ Про це розповіла військовий омбудсмен Ольга Решетилова в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

"Найголовнішим інструментом військового омбудсмена буде розгляд і реагування на скарги. Ми хочемо в законі прописати дуже обмежений термін реагування. Можливо, три чи п'ять днів" , - сказала Решетилова.

Вона розповіла, що буквально вчора отримала звернення про побиття військового в одному з підрозділів.