У Британії пройшли підготовку 200 українських пілотів F-16

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200 українських авіаторів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії перед навчанням на літаках-винищувачах F-16.﻿ З посиланням на Генеральний штаб ЗСУ, повідомляє Лівий берег.

Інструктори Королівських ВПС навчали пілотів загальному керуванню літаком, польоту за приладами, навігації на низьких висотах та польоту у складних формуваннях.

Раніше агентство США з питань співробітництва у сфері безпеки повідомило про надання Державним департаментом згоди на продаж Україні обладнання для обслуговування винищувачів F-16. Зі свого боку відомство надало відповідну сертифікацію, про що повідомило Конгрес.