Україна постачатиме електроенергію Молдові

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Український «Енергоатом» експортуватиме електроенергію молдавській компанії Energocom в ніч проти 2 січня, щоб покрити дефіцит.Про це пише NewsMaker, повідомляє Hromadske.

У молдавській компанії пояснили, що вночі в «Енергоатому» з’являється надлишок електроенергії, який він готовий експортувати.

Також в Energocom розповіли, що оскільки постачання електроенергії на кордоні Молдови та Румунії обмежене діапазоном 315 МВт із необхідних 650-800 МВт, то частину електроенергії резервують на щоденних аукціонах із потужностей, що не використовуються на інших кордонах Румунії із сусідніми країнами.

Так Energocom вдалося зарезервувати необхідні потужності на 2 січня.