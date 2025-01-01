Ізраїль пригрозив ударами, якщо ХАМАС не звільнить заручників

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Ізраїль завдасть "ударів, яких давно не було в Секторі Газа", якщо терористичне угруповання ХАМАС не звільнить заручників, яких утримувала останні 14 місяців, і не припинить ракетні обстріли, заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац. З посиланням на The Times of Israel, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Якщо ХАМАС найближчим часом не дозволить звільнити ізраїльських заручників із Гази, незважаючи на готовність Ізраїлю піти на далекосяжні компроміси відповідно до принципів, викладених президентом США, і продовжить обстріл ізраїльських громад, він отримає удари сили, якої давно не бачили в Газі" , - заявив Кац.

Як повідомляється, минулої ночі ХАМАС випустив дві ракети по місту Нетівот. Жертв та руйнувань не було.

"ЦАХАЛ активізує свою діяльність проти терористичних угрупувань у Газі до звільнення заручників і ліквідації ХАМАС" , - зазначив міністр.

Він також закликав жителів Сектору Газа повстати проти терористів ХАМАС, які використовує їх як живий щит, і добитися звільнення заручників, щоб запобігти стражданням і припинити війну.

Війна між Ізраїлем та ХАМАС

Нагадаємо, 26 грудня ХАМАС та Ізраїль обмінялися звинуваченнями у затримці припинення вогню, про що було домовлено раніше. Бойовики заявили, що Ізраїль висунув додаткові умови, а ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу звинуватив угруповання у відході від уже досягнутих домовленостей.

А сьогодні, 1 січня, терористичне угрупування ХАМАС запустило ракети з Сектору Газа по південних районах Ізраїлю.

За даними МОЗ Ізраїлю, заручники, яких утримували в Газі, зазнавали тортур. Зокрема, сексуального та психологічного насильства, голодування, опіків і відсутності медичної допомоги.