Українська ГТС була готова до роботи без російського газу - Шмигаль

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Оператор газотранспортної системи України заздалегідь підготував ГТС до роботи без російського газу.﻿ Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Лівий берег.

"Сьогодні з 7:00 газотранспортна система України перестала транспортувати російський природний газ. Питання функціонування газотранспортної системи та газового балансу обговорили сьогодні на нараді за участі міністра енергетики Германа Галущенка, гендиректора "Оператор ГТС України" Дмитра Липпи, керівництва "Нафтогазу" та "Укртрансгазу" , — пише прем'єр.

За словами Шмигаля, під час наради міністр енергетики доповів, що Україна вчасно й у встановленому порядку поінформувала міжнародних партнерів, зокрема Єврокомісію, про завершення угоди щодо транзиту газу з Росії. Європейські країни підготувалися до цього рішення.

Гендиректор ОГТСУ додав, що компанія заздалегідь підготувала інфраструктуру до роботи без російського газу та для забезпечення надійного постачання українським споживачам.