На пляжах Краснодарського краю у РФ виявили нові викиди мазуту

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У Росії на пляжах Анапи (Краснодарський край) після шторму в ніч на перше січня виявили нові викиди мазуту після аварії танкерів у Керченській протоці. Про це заявив оперативний штаб Краснодарського краю, повідомляє Радіо Свобода.

За даними російської влади, пляжі прибирають майже 300 одиниць техніки та понад 2 тисячі людей, серед яких добровольці та співробітники МНС.

«Головне завдання – прибрати нові порції мазуту, які викинуло на пляжі Анапи. Викиди залежно від ділянок різного характеру, від невеликих до досить великих» , – йдеться в повідомленні оперштабу.

Загальна довжина забрудненої території, де йдуть роботи, як стверджується, залишилася незмінною – 63 кілометри: Темрюкський район – 19 кілометрів, Анапа – 44 кілометри. За даними влади, всього було вивезено понад 71 тисячу тонн забрудненого нафтопродуктами піску.

Два танкери «Волгонефть» із мазутом зазнали аварії в Керченській протоці 15 грудня, за основною версією, це сталося через шторм.

Внаслідок катастрофи танкерів стався розлив нафтопродуктів. За даними російських ЗМІ, «Волгонефть-212» перевозив 4300 тонн мазуту. Російські телеграм-канали стверджують, що приблизно стільки ж нафтопродуктів було на борту «Волгонефти-239».

Через аваріїю у Краснодарському краї запровадили режим надзвичайної ситуації. До цього, з 17 грудня, в Анапі та Темрюцькому районі Росії діяв режим НС муніципального рівня. 21 грудня, після того, як нафтопродукти досягли берегів окупованого Криму, режим НС запровадили і в Керчі.

27 грудня стало відомо, що Володимир Путін запровадив режим надзвичайної ситуації федерального (тобто загальнодержавного) значення через розлив мазуту в Чорному морі після аварії двох танкерів.

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