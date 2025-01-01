Newsweek поділилося прогнозами щодо війни в Україні на 2025 рік

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Експерти, з якими поспілкувався журнал Newsweek, вважають, що на початку 2025 року країна-агресор РФ продовжить утримувати ініціативу на полі бою у війні проти України, закінчення війни навряд чи можливе. Про це йдеться у матеріалі Newsweek, повідомляє Новое время.

«2025 рік виглядає вирішальним, оскільки російські війська продовжують використовувати тактику виснаження та щодня захоплюють нові території» , — заявив співдиректор Центру геополітики та бізнесу ESSEC Чедомир Несторович.

Журнал зазначає, що перехідна команда обраного президента США Дональда Трампа працює над планом організації переговорів між Києвом і Москвою, а новообраний президент заявляв, що «обидві сторони мають піти на компроміс».

Як додав Несторович, небажання Трампа зберігати роль США як головного військового постачальника для України може ускладнити для Києва відбиття російських атак. На його думку, Трамп може використовувати підхід «батога і пряника», погрожуючи припиненням фінансової та військової допомоги Україні, обіцяючи послаблення санкцій проти Росії та пропонуючи допомогу Україні завдяки НАТО без формального вступу до Альянсу.

«Втрата територій для України не означає, що це назавжди, адже можна знайти багато формул, які задовольнять вимоги як Росії, так і України» , — додав Несторович.

За словами професора політичних наук ESSEC Business School Орелієна Колсона, підхід Трампа «мир через силу» може змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів у 2025 році.

«Путін — через страх отримання Україною додаткових військових засобів, а Зеленський — щоб уникнути масштабного припинення підтримки з боку США… У будь-якому разі це не буде кінець війни, а скоріше перемир’я» , — сказав Колсон.

Newsweek також наводить коментар професора міжнародного менеджменту та геополітики NEOMA Business School Едгара Беллоу. Він вважає, що, хоча «вирішальне завершення війни у 2025 році є можливим, більш вірогідним сценарієм є продовження сутичок і заморожений конфлікт», який включатиме «невирішені територіальні суперечки та періодичні ескалації».

Генеральний директор і засновник благодійної організації Hope for Ukraine Юрій Бойко сказав, що не вірить у завершення активних бойових дій «незабаром».