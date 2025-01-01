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Президент України Володимир Зеленський привітав Польщу з початком головування у Раді ЄС та висловив упевненість, що польське головування зробить Європу міцнішою, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна готова до плідної співпраці заради нашого спільного розвитку - усіх народів Європи, а також безпеки - і нашої, в Україні, і кожної європейської нації.

"Сьогоднішній ранок після атаки російських ударних дронів знову вказує на ключові пріоритети. Оборонний потенціал Європи потребує постійного посилення. Тільки завдяки силі реально примусити Росію до миру.

Наша взаємодія на континенті й інтеграційні процеси потребують більшої оперативності в реалізації рішень. Сподіваємося на відчутний прогрес переговорів про вступ України до ЄС. А соціальне життя європейських народів потребує більшого відчуття справедливості, і завдяки раціональній політиці Європа здатна це забезпечити" , - заявив Зеленський.



