У Лас-Вегасі поблизу готелю Трампа вибухнула Tesla Cybertruck - ЗМІ
Автомобіль Tesla Cybertruck спалахнув після вибуху, який пролунав біля вежі, що належить обраному президенту США Дональду Трампу в американському Лас-Вегасі. З посиланням на Daily Mail, повідомляє Ділова столиця.
Кадри займання з'явилися у соцмережах.
Внаслідок вибуху утворилася велика хмара диму. У будівлі також спрацювала пожежна сигналізація.
За даними телеканалу News 3 Las Vegas, пожежники виїхали на місце займання.
Нагадаємо, за даними видання The New York Times, власник компанії Tesla Ілон Маск орендує котедж у маєтку Трампа на території Мар-а-Лаго у Флориді.