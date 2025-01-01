У Лас-Вегасі поблизу готелю Трампа вибухнула Tesla Cybertruck - ЗМІ

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Автомобіль Tesla Cybertruck спалахнув після вибуху, який пролунав біля вежі, що належить обраному президенту США Дональду Трампу в американському Лас-Вегасі. З посиланням на Daily Mail, повідомляє Ділова столиця.

Кадри займання з'явилися у соцмережах.

Внаслідок вибуху утворилася велика хмара диму. У будівлі також спрацювала пожежна сигналізація.

За даними телеканалу News 3 Las Vegas, пожежники виїхали на місце займання.

Нагадаємо, за даними видання The New York Times, власник компанії Tesla Ілон Маск орендує котедж у маєтку Трампа на території Мар-а-Лаго у Флориді.