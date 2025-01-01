В ГУР показали відео звільнення Вовчанського агрегатного заводу

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Головне управління розвідки показало ексклюзивні кадри звільнення Вовчанського агрегатного заводу у Харківській області. Відео оприлюднили у річницю від дня народження Степана Бандери, повідомляє Ліга.net.

У ГУР зазначили, що штурм та зачистка 40 будівель заводу були однією із найскладніших фронтових місій 2024 року. Її здійснили воїни-розвідники "Спецпідрозділу Тимура".

На відео вперше показали штурмові дії за підтримки 120-мм міномета, взяття російських окупантів у полон та роботу бойових медиків під час цієї операції "тимурівців".

Вовчанський агрегатний завод — підприємство у місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області з виробництва агрегатів, насосних автоматичних установок. Завод був захоплений росіянами після початку повномасштабного вторгнення.