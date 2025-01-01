Через російську атаку на Київ загинв нейробіолог Ігор Зима

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Унаслідок падіння уламків БпЛА на будинок у Печерському районі, під час удару дронами по Києву, завданого армією країни-агресора РФ у ніч на 1 січня 2025 року, загинули відомий учений-нейробіолог Ігор Зима і його дружина, повідомляє Новое время.

Про це повідомили друзі сім'ї — перший секретар у посольстві України в Республіці Кенія Олексій Бобровніков і його дружина Дарія Третьякова-Душечкіна.

«01/01/25 у першу атаку дронів на Київ 2025 загинув наш друг, видатна людина, доктор наук Ігор Зима загинув усією сім'єю: разом із дружиною та котиком. Просто у себе вдома. У ліжку. Ми б найімовірніше святкували новий рік у них вдома» , — написала Третьякова-Душечкіна.

Ігор Зима мав науковий ступінь доктора біологічних наук і займався наукою понад 40 років. В останні роки він викладав в Інституті біології та медицини КНУ імені Тараса Шевченка.