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Зеленський озвучив сподівання від головування Канади у G7

Зеленський озвучив сподівання від головування Канади у G7
Фото: Канада

1 січня почалося головування Канади в G7.﻿ Президент України Володимир Зеленський із цього приводу висловив сподівання, щоби «завдяки нашій спільній силі у 2025 році ми змогли досягти стабільного й справедливого миру». З посиланням на Зеленського у соцмережах, повідомляє Лівий берег.

«Канада підтримує Україну в битві за незалежність від початку повномасштабного вторгнення, і ми вдячні за всю надану допомогу та співпрацю з усіма партнерами в «Групі семи». За минулі роки спільної роботи ми довели разом, що єднання найбільших демократій здатне зробити життя захищенішим. Розраховуємо на такі ж результати в новому році», - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що «разом маємо зробити так, щоб Москва не отримала жодної вигоди від цієї війни».

У 2024 році головуючою у "Групі семи" була Італія.

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