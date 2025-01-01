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Міністерка фінансів Швейцарії Карін Келлер-Зуттер з 1 січня 2025 року почала також виконувати обов’язки президентки цієї держави﻿. Про це йдеться на сайті швейцарського уряду (Федеральної ради), повідомляє Ділова столиця.