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Міністерка фінансів Швейцарії Карін Келлер-Зуттер з 1 січня 2025 року почала також виконувати обов’язки президентки цієї держави﻿. Про це йдеться на сайті швейцарського уряду (Федеральної ради), повідомляє Ділова столиця.

"У 2025 році Карін Келлер-Зуттер буде не лише головою федерального департаменту фінансів, але й президенткою Швейцарської Конфедерації. Ця посада передбачає насамперед представницькі обов'язки. Келлер-Зуттер також є primus inter pares у Федеральній раді, тобто першою серед рівних", — повідомляється на сайті.

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