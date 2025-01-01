Міністерка фінансів Швейцарії Карін Келлер-Зуттер з 1 січня 2025 року почала також виконувати обов’язки президентки цієї держави. Про це йдеться на сайті швейцарського уряду (Федеральної ради), повідомляє Ділова столиця.
"У 2025 році Карін Келлер-Зуттер буде не лише головою федерального департаменту фінансів, але й президенткою Швейцарської Конфедерації. Ця посада передбачає насамперед представницькі обов'язки. Келлер-Зуттер також є primus inter pares у Федеральній раді, тобто першою серед рівних", — повідомляється на сайті.