Литва не буде послаблювати обмеження для приїжджих білорусів

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На тлі того, що за останній рік в'їзд білорусів до Литви та виїзд з неї знизився майже на мільйон, міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович каже, що не бачить необхідності в послабленні наявних обмежень.﻿ З посиланням на LRT, повідомляє Європейська правда.

За винятком деяких випадків, чинними національними санкціями прийом заяв на отримання шенгенських і національних віз від громадян Білорусі припинено.

Білоруси, які прибувають до країни не через кордон ЄС, піддаються додатковим перевіркам щодо загроз національній безпеці, громадському порядку, громадській політиці, внутрішній безпеці, громадському здоров'ю або міжнародним відносинам.

За даними, наданими Державною службою охорони кордону агентству BNS, торік було зареєстровано загалом приблизно 1,5 млн перетинів кордону, 2023 року їх було приблизно 2,6 млн, а 2022 року кордон перетнули приблизно 1,7 млн білорусів.

На думку Кондратовича, такі цифри можуть бути пов'язані зі зниженням кількості громадян сусідньої держави на литовському ринку праці, закриттям частини прикордонних пунктів із Білоруссю та іншими заходами, які ускладнили потрапляння в країну.

Після закриття прикордонних пунктів Лаворішкес, Райгардас, Шумскас і Тверячюс торік і позаминулого року наразі на кордоні з Білоруссю діють тільки пункти пропуску в Мядінінкай і Шальчінінкай.

Відмовитися від ще одного пункту наразі не планується.

За даними Департаменту міграції, на 1 грудня минулого року посвідку на проживання в Литві мали 59 тисяч громадян Білорусі.